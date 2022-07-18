Сбитый россиянами собственный Су-34 является новейшей модификацией этой модели, насчитывающей всего 10-12 бортов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Алексей Трубников, осуществивший спотинговый анализ этого самолета.
Он отметил: "Интересные подробности относительно сбитого этой ночью в Луганской области российского бомбардировщика Су-34. На видео обломков самолета можно увидеть последние цифры регистрационного номера RF-***90, и им отвечает только один зафиксированный номер для этого типа самолетов - RF-95890.
С этим номером, согласно данным сайта Scramble.nl, летал Су-34М – новейшая модификация этой модели, которых выпущено всего 10-12 бортов. Этот самолет базировался на авиабазе Хурба в составе 277-го бомбардировочного авиаполка.
Выходит, что этот авиаполк перебазировали с Дальнего Востока, чтобы бомбить украинский Донбасс. Однако российская ПВО, напуганная применением ракет GMLRS, по ошибке перехватила собственный бомбардировщик.
Тот самый бомбардировщик, который они сравнивали с лучшими американскими самолетами, ничего не мог сделать против далеко не лучших систем ПВО. Такие дела!"