Мы не продадим беспилотники России, потому что поддерживаем Украину, - производитель Bayraktar
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Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу своих беспилотников России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"У Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли. Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам" , – отметил Байрактар в интервью CNN.
На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar России Байрактар ответил отрицательно: "Мы не делали такого и не обеспечивали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, фактически ее борьбу за свою независимость".