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Мы не продадим беспилотники России, потому что поддерживаем Украину, - производитель Bayraktar

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байрактар,bayraktar
Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу своих беспилотников России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"У Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли. Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам" , – отметил Байрактар в интервью CNN.

На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar России Байрактар ​​ответил отрицательно: "Мы не делали такого и не обеспечивали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, фактически ее борьбу за свою независимость".

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Respect!
  • Світлана febb5df7
    Треба поставити пам"ятник Байрактарам після перемоги
  • Ірландія
    https://t.me/Tsaplienko/11880 Сьогоднішні вибухи біля дамби в Новій Каховці, ймовірно, завдавались удари по скупченню російської техніки.
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