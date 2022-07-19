Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц СБУ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сопровождающейся увольнениями кадровой ревизии Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего видеообращения 18 июля.

"Происходит кадровая ревизия Службы безопасности. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы. Я благодарю всех, кто верно и эффективно служит государству", - сказал президент.

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