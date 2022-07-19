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Во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв. Очевидцы говорят о 5 ракетах

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В Одессе и области сработал сигнал воздушной тревоги, а в самом городе прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Жителей просят оставаться в укрытии.

Местные Telegram-каналы сообщают об успешной работе ПВО.

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— Vitalii Umanets (@vitalii_umanets) July 18, 2022

Впоследствии заместитель начальника Одесской районной военной администрации Алексей Мацулевич в комментарии "Суспільному" отметил: "В населенном пункте на Одесщине пожар в результате ракетного удара. Есть легкие ранения у 4 человек. Два дома горят, два разрушены до основания, у многих выбило окна

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Топ комментарии

  • Alex Alex 3b1a281f
    НЕ говоріть багато!! а то єрмаки з арахаміями почують.....

    хай займаються відбілюванням руSSкого Злодія абрамовича....
  • Voc Vox
    https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00 Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок - YouTube

  • время
    Смерть кацапам! Кацапія має зникнути на завжди!!!
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