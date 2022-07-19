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Мы следим за кадровыми перестановками в украинских властях, - Госдеп США об отстранении Баканова и Венедиктовой

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прайс,нед
США следят за кадровыми перестановками в Украине, в том числе отстранением генпрокурора и главы СБУ, однако на обмен данными, в том числе разведывательными, это не повлияет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Госдепа Неда Прайса.

Он отметил, что США каждый день на связи с нашими украинскими партнерами.

"Что касается новостей, которые мы слышали из Киева, то нам известно о сообщениях (об отстранении – ред.), и мы продолжим тщательно следить за ситуацией", - сказал Прайс.

Он добавил, что США в своих отношениях с Украиной "вкладывались в институты, а не конкретных лиц", потому уверены, что смогут наладить контакт и с новым главой Офиса генпрокурора.

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"Мы занимаем проактивную позицию по информации, которой делимся с украинскими партнерами, чтобы помочь им привлечь к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие зверства... Часто речь идет не о конфиденциальной информации", - заявил Прайс.

Представитель Госдеп также сказал, что многие данные США передают офису генерального прокурора "на рутинной основе", они есть и в открытых источниках.

"Да мы обмениваемся с нашими украинскими коллегами и разведданными, и продолжим это делать дальше. Это важный элемент нашей помощи Украине, который помогает ей обороняться", - подытожил он.

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Как сообщалось, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил Венедиктову с должности генерального прокурора и назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора.

Сама Венедиктова заявила, что готова покинуть свой пост, но только с соблюдением всех процедур.

В тот же день от исполнения своих обязанностей был отстранен и глава СБУ Иван Баканов.

Топ комментарии

  • Ирина Мороз
    За цими шулерами потрібен жорсткий контроль, слідкуйте за руками
  • Sophia-Maria Duglass
    Зе может не понимает , что американская разведка ЗНАЕТ ВСЕ.

    в Словакии неско(ко лет назад убили журналиста , который расследовал коррупцию и делёж денег ЕС на проекты в Словакии. Были в схеме все вплоть до премьер министра Фицо- пррросийского политика. Фицо был царь и бог в стране. И думал , что он неприкасаем.
    После убийства журналиста страна вышла на улицы и потребовала отставки министра МВД, Фицо упирался( как сейчас ЗЕ С ЕРМАКОМ И ТАТАРОВЫМ) .
    Президент Киска ( о котором говорили что он ничего не решает) потребовал от парламента : или кабмин Фицо в отставку или парламент на перевыборы.
    Парламент на перевыборы не хотел и отправили Фицо в отставку , тут же начались следственные действия по коррупции .
    Потом начались аресты судей, которые работали по звонку властей.
    ТАК ЧТО ИНТРЕСНО - американцы предоставили записи телефонных разговоров от 2006 года !!! И это было в 2020 году , записи через 14 лет .‼️‼️‼️

    потому если США назвало Ермака - агентом фсб - Я ВЕРЮ В ЭТО. А вот Зе просто не знает какие есть материалы у США
  • Валадімір Щєлєнскій
    Після блискавичного захоплення повної влади над усіма силовиками та Генпрокуратурою окрім ЗСУ, люди д'Єрмака-Татарова проголосують за обрання переможця конкурсу на голову САП, який в цьому розклАді перетворюється на весільного генерала.
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