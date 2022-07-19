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ВСУ ударили по российским складам боеприпасов в Херсонской области, - ОК "Південь"

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південь
ВСУ в Херсонской области нанесли удары по скоплению вооружения, техники и складу боеприпасов в районе Райского и по складу боеприпасов в районе Берислава, объекты уничтожены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

Отмечается, что наша авиация также работала двумя штурмовиками по складу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снегиревки.

В общей сложности ВСУ уничтожили 65 россиян, комплексную аппаратную связь "Редут-2УС", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Как отмечается, наши авиаторы справились с задачей без потерь.

Читайте: В Херсонской области ВСУ попали в скопление оккупантов в Бериславском районе, - Хлань

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Российский склад аналоговнетных боеприпасов успешно уничтожил украинскую ракету HIMARS.
  • vidasik
    Droni sto Litva podaryla uze otciot dali
    https://twitter.com/i/status/1549109196028788737
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Слава арті та авіації!
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