ВСУ ударили по российским складам боеприпасов в Херсонской области, - ОК "Південь"
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ВСУ в Херсонской области нанесли удары по скоплению вооружения, техники и складу боеприпасов в районе Райского и по складу боеприпасов в районе Берислава, объекты уничтожены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
Отмечается, что наша авиация также работала двумя штурмовиками по складу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снегиревки.
В общей сложности ВСУ уничтожили 65 россиян, комплексную аппаратную связь "Редут-2УС", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.
Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Как отмечается, наши авиаторы справились с задачей без потерь.