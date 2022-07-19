ВСУ отразили попытку вражеской разведки боем в районе населенного пункта Уды на Харьковском направлении, - Генштаб

Вражеская разведка боем в районе населённого пункта Уды полностью провалилась. Украинские воины нанесли захватчикам потери и заставили отойти.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 19 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начался сто сорок шестой день героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях идет ротация подразделений вооруженных сил Республики Беларусь, привлеченных к прикрытию участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БПЛА. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

В Северском направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Враг обстрелял из минометов и артиллерии районы населённых пунктов Николаевка Черниговской области и населенных пунктов Заруцкое, Журавка, Белополье, Искрисковщина Сумской области. Подразделения противника продолжают ведение воздушной разведки.

В Харьковском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей. Противник совершал обстрелы из артиллерии разных калибров в частности неподалеку от Русских и Черкасских Тишков, Питомника, Борщевой, Русской Лозовой, Чугуева.

Вражеская разведка боем в районе населённого пункта Уды полностью провалилась. Оккупанты понесли потери и отошли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди военных неславянских национальностей, которых бросают в самые рискованные атаки в Украине, растет недовольство действиями российского командования, - Генштаб ВСУ

На Славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска. Совершал огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Большой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного, Новониколаевки и других.

После авиационного удара неподалеку от Гусаровки, оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. Наши воины встретили врага плотным огнем и отбросили захватчиков назад.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спирное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудар вблизи Верхнекаменского.

Враг вел штурмовые действия вблизи Спирного, успеха не имел, отошел. Пытается вести наступление в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Углегорская ТЭС, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Авиационные удары зафиксированы вблизи Углегорской ТЭС, Майорска, Торецка, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровского.

Все попытки штурмовых действий по направлениям населенных пунктов Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Нанес авиаудар вблизи Каменки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает попытки наступления в направлении городов Бахмут и Северск, - Генштаб ВСУ

На Южнобужском направлении противник издалека ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, производит воздушную разведку БпЛА. Продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны.

Остается уровень угрозы ракетных ударов по всей территории Украины, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины.

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