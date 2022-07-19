Враг выпустил по Никополю до 40 реактивных снарядов, Зеленодольская громада обстреляна из артиллерии, - Резниченко

Ночью российские войска обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь тревог и обстрелов... Российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы.

По Никополю было выпущено до 40 реактивных снарядов. Имеются разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары. В городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электрики. Людей не задело.

В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. К счастью, без пострадавших.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

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