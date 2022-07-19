353 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 676 ранены, - Офис генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 357, Харьковской - 191, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 40", - говорится в сообщении.
По данным ювенальных прокуроров, в ночь на 19 июля в результате ракетных обстрелов врагом Одесского района Одесской области получили ранения шесть человек, среди которых 5 месячный ребенок.
В ходе фиксации преступлений, совершенных в Запорожской области, стало известно о ранении девяти детей от 4 до 16 лет в результате обстрелов гражданских объектов оккупантами.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.