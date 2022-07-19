Сегодня должно состояться заседание комиссии по избранию руководителя САП. Неявка делегированных Татаровым/Ермаком представителей будет означать попытку сорвать сверхважное решение, - Шабунин

Сегодня, 19 июля, в 10 часов утра должно состояться заседание комиссии по избранию руководителя САП.

Об этом сообщил в фейсбуке глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, глава Комиссии проговорилась в комментариях, что есть проблемы с кворумом на заседание.

"Все предыдущие разы кворум срывали 2 особи из парламентской квоты. Это - Елена Бусол, формально делегированная группой "За Будущее", и представитель ОПЗЖ Андрей Гуджал. Последние, как и большая часть парламентской части, введены в комиссию и руководимы Татаровым/Ермаком", – заметил Шабунин.

По его словам, неявка этих двух представителей сегодня будет означать ничто иное как очередную попытку Татарова/Ермака сорвать сверхважное для нашей страны решение.

"Без этого решения переговоры о вступлении в ЕС даже не начнутся (это зафиксировано в решении ЕК о нашем кандидатстве).

"… и Татаров, и Ермак – просто… обслуживающий персонал, который призван обеспечить деятельность главы государства. …. Он их создал. И он лично и единолично несет всю полноту ответственности за то, что они совершают или будут делать", - цитирует Шабунин журналиста Романа Романюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначить руководителя САП может только Генпрокурор, если это сделает исполняющий обязанности, то назначение будет нелегитимным, - юрист Романчук

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно отметил необходимость назначения руководителей этих ведомств, но юридически решение конкурсной комиссии не зависит от Офиса Президента или главы государства.

Ранее глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль говорила, что пока нет кворума для проведения заседания по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, потому что некоторые члены не выходят на связь, но в комиссии надеются, что кворум соберется.

Заметим, в состав комиссии по избранию главы САП входит 11 членов: 4 международных экспертов предложил Совет прокуроров и 7 своих кандидатов – Верховная Рада.