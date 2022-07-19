Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 550 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1691 танк и 3892 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 июля потери личного состава противника составляют около 38 550 человек.