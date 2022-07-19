Путин отправляет воевать в Украину нацменьшинства, чтобы избежать общей мобилизации этнических россиян, - ISW
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Такие действия Путина могут оказать сопротивление в этнических анклавах в России. Отмечается, что в России основали движение "Новая Тува" – антивоенную организацию, состоящую из активистов тувинского нацменьшинства. Это сообщение примечательно в контексте недавнего увеличения количества базирующихся в России региональных добровольческих батальонов, многие из которых принадлежат к разным этническим группам.
"Эти показания позволяют предположить, что Путин может не хотеть проводить всеобщую мобилизацию из-за нежелания мобилизовать большое количество этнических россиян", - говорится в сообщении.
ISW и другие аналитики ранее отмечали преобладание в Украине неэтнических российских батальонов, в состав которых входят войска из Чечни, Южной Осетии, Тувы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и т.д.
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что российское командование бросает военнослужащих неславянских национальностей в самые рискованные атаки, поэтому среди них растет недовольство.