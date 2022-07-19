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Зеленский внес в Раду представление на увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора

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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду представление на увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ВР.

Проект Постановления о согласии на увольнение президентом Украины Венедиктовой И.В. с должности генерального прокурора поданы в ВР сегодня, 19 июля. Как отмечается, документ отправлен на рассмотрение Комитета и руководству.

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Напомним, президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объясняет это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Сама отстраненная генпрокурор говорит, что готова отчитаться перед Верховной Радой о своей работе, как это и предусматривает процедура увольнения.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но оно отказалось это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.

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  • Вячеслав Зубарєв
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  • Вася Быколог
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