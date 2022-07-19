Умерла Руслана Писанка
О смерти Писанки сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.
По данным службы, с началом войны телеведущая уехала в Германию, где у нее диагностировали тяжелую болезнь. Этой ночью она ушла из жизни. Писанке было 56 лет.
Руслана Игоревна Писанка (Писанко) – украинская актриса и телеведущая. Родилась 17 ноября 1965 года в Киеве.
Ее отец Игорь Писанко – известный кинооператор, лауреат премии Шевченко в 1973 году за документальный фильм "Советская Украина".
В 1995 году Руслана окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры по специальности "режиссер телевидения".
Участвовала в телепроекте - "Женский клуб". Вела прогноз погоды вместе с Алексеем Дивеевым-Церковным, после этого стала знаменитой.
2006 - участница телепроекта "Танцы со звездами".
В 2008 году вместе с Владимиром Зеленским вела реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер"
В 2010 году участвовала в телепроекте "Звезда+Звезда" на "1+1", пела в дуэте с украинским оперным и эстрадным певцом Владимиром Гришко.
В 2017 году принимает участие в 7 сезоне "Взвешенные и счастливые" на "СТБ" как семейная пара с мужем Игорем Исаковым.
Далее вела программы "Погода от Русланы Писанки" на радиостанции "Ретро FM Украина" и шоу на 1+1 "Твой День".
Снималась в кино в Украине, России, а также в Польше и Нидерландах.
С 2012 года замужем за бизнесменом Игорем Исаковым. Детей не было.