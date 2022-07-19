США восхищаются тем, как ВСУ используют HIMARS против российских оккупантов, - Маркарова

ВСУ эффективно используют систему HIMARS для отпора российским оккупационным войскам.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, американская сторона, в том числе представители Пентагона, увлекаются эффективностью использования западного оружия Вооруженными Силами Украины.

"Мы постоянно слышим восхищение, я не боюсь даже этого слова, не только смелостью украинцев и наших Вооруженных сил, но также и тем, насколько искусно на поле боя, в таких тяжелых условиях и насколько эффективно мы используем все оружие, которое есть у Украины. Поэтому в этом случае мне кажется, что и сотрудничество на таком уровне, как у нас сейчас есть с США, и обмен информацией и такая взаимная прозрачность находится на достаточно высоком уровне", - отметила дипломат.

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