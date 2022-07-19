Новости

США восхищаются тем, как ВСУ используют HIMARS против российских оккупантов, - Маркарова

8 51310
himars,рсзв
ВСУ эффективно используют систему HIMARS для отпора российским оккупационным войскам.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, американская сторона, в том числе представители Пентагона, увлекаются эффективностью использования западного оружия Вооруженными Силами Украины.

"Мы постоянно слышим восхищение, я не боюсь даже этого слова, не только смелостью украинцев и наших Вооруженных сил, но также и тем, насколько искусно на поле боя, в таких тяжелых условиях и насколько эффективно мы используем все оружие, которое есть у Украины. Поэтому в этом случае мне кажется, что и сотрудничество на таком уровне, как у нас сейчас есть с США, и обмен информацией и такая взаимная прозрачность находится на достаточно высоком уровне", - отметила дипломат.

Также читайте: Нам удалось стабилизировать ситуацию. Важным фактором этого стало прибытие систем HIMARS, - Залужный - Милли

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Urs
    противник ожидаемо, стал оттягивать склады все глубже в свой тыл, чтобы туда не прилетел привет от Хаймарсов. Как видно из приведенной ниже карты, если они решат передвигать склады еще дальше, то это уже будет акватория Азовского и Черного морей или Крым, куда уже анонсированы соответствующие приветы.

    заметим , что красочные и крупные фейерверки действительно сойдут на нет, но только в полосе до 100 км. Оно и понятно, ведь орки оттягивают склады дальше, но и нам уже зашли ракеты, которые достают это «дальше»:
  • Urs
    Недавно стало известно о том, что Конгресс США одобрил продажу Эстонии партии вооружений на сумму в полмиллиарда долларов США. Для нас это представляет интерес потому, что примерно то же самое мы получаем в виде военной помощи и потому, можно оценить, сколько бы нам это стоило, если бы пришлось не получать в дар, а оплачивать поставку. Итак, за эту сумму Эстония получит шесть пусковых установок M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) в стандартной конфигурации для армии США, а также в стоимость входит обучение персонала и обслуживание со стороны производителя.

    Однако пресса отмечает, что сами пусковые установки имеют гораздо меньшую стоимость, чем тот объем боеприпасов, которые согласованы в рамках контракта. Очевидно, что точные суммы каждого из компонентов контракта вряд ли будут доступны публике, но известно о том, что будет поставлен набор боеприпасов, состоящий из GMLRS и ER GMLRS, а также баллистические ракеты ATACMS.

    Понятно, что основная масса боеприпасов приходится на GMLRS или на то, чем мы сейчас утюжим склады противника, но в сети имеется информация о том, что в пакете поставляемых боеприпасов, будет 18 ракет M57 Army Tactical Missile System (ATACMS) с дальностью свыше 300 км. Это еще раз подтверждает, что имеющиеся на вооружении ЗСУ пусковые установки М142 HIMARS способны запускать эти ракеты ну и там еще раз говорится об их дальности в 300+ км. А уже насколько велик этот плюс, никто толком не пишет.

    Есть некоторые данные и по остальным боеприпасам, что даст представление о том, что мы получили на старте. Скорее всего, это - стандартный набор боеприпасов, но сейчас это уже не сильно актуально, поскольку ЗСУ израсходовали значительную часть ракет и скорее всего, уже получены вторые или третьи комплекты. По крайней мере, у эстонцев это выглядит примерно так:

    -36 модулей (по 6 ракет в каждом) управляемой реактивной системы залпового огня M30A2 (GMLRS) Alternative Warhead (AW);

    -36 модулей по 6 ракет M31A2 GMLRS с унитарными фугасными (ВО) головками;

    -36 модулей по 6 ракет с альтернативной боеголовкой (AW) XM403 Extended Range GMLRS (ER GMLRS);

    -36 модулей по 6 ракет XM404 Extended Range GMLRS (ER GMLRS) с унитарными фугасными головками;

    -Неуказанное количество модулей M28A2 Low Cost Reduced Range Practice Rocket (LCRRPR) для обучения.

    При этом, ракеты GMLRS M30 и M31 имеют дальность до 80 км, а для ракеты Extended Range GMLRS, заявлена дальность до 150 км. Все ракеты оснащены ударопрочными боеголовками и ракетными двигателями и детонаторами с заданной высотой детонации Proximity Height-of-Burst (HOB).

    Еще следует отметить, в перечне боеприпасов, попавших в прессу, нет ракет М26А2 с кассетной головной частью, но упоминаются ракеты ATACMS, которые имеют разную модификацию, и скорее всего, здесь речь идет именно о ракете с кассетной головной частью, состоящей из 300 поражающих элементов. Скорее всего, что-то такое получим и мы, хотя такие ракеты могут нести и фугасную головную часть, массой почти 230 килограммов.

    Последнее, что стоит отметить, эстонская армия стала в очередь на получение таких систем и заплатила за них немало денег. Мы же это получили в виде дара и как можно понять, пусковые установки - не самое ценное в этой системе, поскольку основная часть стоимости приходится на боеприпасы. А мы все стали свидетелями того, сколько этих боеприпасов уже нашли свои цели. И ведь это лишь начало, поскольку основная часть этих систем еще в пути.
  • Яр Холодний
    "Коваль коня кує, а жаба ногу підставляє!" Маркарова "з шкури пнеться", щоб отримать інформацію у Вашингтоні про обсяги поставок зброї та їх строки, з американських складв Однак американці пам"ятають - чиєю креатурою є ця товстожопа російськомовна "туристка" з дипломатичним паспортом і Єрмак ніякої інформації отримать не може От вона і "булькає" загальновідому інформацію
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости