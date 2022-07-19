Оккупанты заявили, что взрыв в Драматическом театре Мариуполя произошел "из середины украинской армии", а погибли только 14 человек, - Андрющенко

Оккупанты завершили "следствие" по взрыву в Драматическом театре Мариуполя, Ожидаемо, "пришли к выводу", что это взрыв из середины украинской армии, а погибли только 14 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Петр Андрющенко.

"Драматический театр Мариуполя. Оккупанты отчитались об окончании "следствия". Ожидаемо, "пришли к выводу", что это взрыв из середины украинской армии, а погибли всего 14 человек. Собственно, еще раз озвучили собственную сказку, придуманную сначала. Можно было бы обратить внимание на утверждение о погибших исключительно в подвале, хотя куча свидетелей говорит о наличии людей во всех помещениях. На ускоренную уборку завалов и записи переговоров о вывозе трупов тракторными лафетами. И другие логические нестыковки, являющиеся неотъемлемой составляющей лжи.

Но здесь даже не дно дна. Эта мраzота цинично утверждает, что трупный запах не из-за сотни погибших, а из-за скрытого состава протухшей рыбы. По-моему, это настоящее информационное преступление, за которое виновные должны нести уголовную ответственность вместе с бомбардировщиками и руководством России", - говорится в сообщении.

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