Вениславский о кадровых изменениях в СБУ: К отдельным руководителям есть вопросы по югу, возможны уголовные производства

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский не исключает уголовных производств в результате кадровых решений в СБУ.

Об этом он сказал в эфире телемарафона единых новостей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, после проведения всей проверки, служебного расследования велика вероятность, что целый ряд других кадровых решений, которые будут на днях приняты на самом высоком уровне, наверняка будут иметь какое-то продолжение в виде уголовных производств. По поводу деятельности отдельных руководителей, в том числе и отдельных региональных управлений с Юга Украины, очень много вопросов, и не на все мы получаем тот ответ, который удовлетворял бы с точки зрения аргументации, обстоятельств и тому подобное", - сказал Вениславский.

По его словам, данные служебного расследования, а возможно и досудебного расследования по фактам, о которых говорил президент Владимир Зеленский, будут обнародованы в ближайшее время.

"На данный момент к деятельности отдельных подразделений СБУ и отдельных региональных управлений было много претензий, в том числе и у членов Комитета. Мы заслушивали руководство СБУ на заседании комитета, на те вопросы, которые народные депутаты задавали по поводу событий первых дней войны и событий за 4 месяца войны, не всегда ответы были такими, которые удовлетворяли народных депутатов", - заявил Вениславский.

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