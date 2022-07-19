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Журналиста Гордона объявили в розыск в России

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Министерство внутренних дел России объявило украинского журналиста Дмитрия Гордона в розыск.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

В России против Гордона возбудили дело по трем статьям. Его подозревают в публичных призывах к развязыванию войны, разжиганию ненависти по национальному признаку и распространению фейков о российской армии.

Карточка Гордона теперь находится в базе розыска МВД РФ.

"МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!" – отреагировал журналист в Instagram.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Знаємо ці ФСБшні штучки. Операція прикриття агента.
  • акаб акабіч
    надо поменять г-она на пленных
  • Наглая Морда
    Можем обменять на воинов азовстали
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