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Новым главой САП станет Александр Клименко

28 081107
клименко
Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила результаты конкурса. Новым главой САП станет Александр Клименко.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия объявила руководителя САП – Александр Клименко", - отметил парламентарий.

Клименко выиграл конкурс полгода назад, сегодня комиссия утвердила результаты. Клименко – детектив НАБУ, известный расследованием дела заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.

Теперь комиссия должна обратиться в Офис генпрокурора, чтобы Клименко был назначен новым руководителем САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначить руководителя САП может только Генпрокурор, если это сделает исполняющий обязанности, то назначение будет нелегитимным, - юрист Романчук

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Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    Призначення на адміністративні посади в САП здійснює Генеральний прокурор за результатами відкритого конкурсу.

    Саме Генпрокурор, а не В.о.
    От вам і реальна причина звільнення Венедиктової. Далі Зеля буде казати, ми би призначили, але у нас не має генпрокурора, є тільки в.о. і ми не можемо...
    Шапіто зелене.

    Цікаво буде, якщо Венедиктова у помсту, перед самим звільненням підмахне наказ про його призначення )
  • Ан Мур
    Тепер буде питання: через скільки часу подання цієї комісії на Клименка потрапить на підпис Генпрокурору?

    Бо "є нюанси"
  • растуди
    Необхідно венедіктовій швиденько підписати призначення. Бо інакше підпис якогось тимчасово виконуючого ставить під питання легітимність обраного.
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