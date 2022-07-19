Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила результаты конкурса. Новым главой САП станет Александр Клименко.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия объявила руководителя САП – Александр Клименко", - отметил парламентарий.

Клименко выиграл конкурс полгода назад, сегодня комиссия утвердила результаты. Клименко – детектив НАБУ, известный расследованием дела заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.

Теперь комиссия должна обратиться в Офис генпрокурора, чтобы Клименко был назначен новым руководителем САП.

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