Новым главой САП станет Александр Клименко
28 081107
Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила результаты конкурса. Новым главой САП станет Александр Клименко.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Комиссия объявила руководителя САП – Александр Клименко", - отметил парламентарий.
Клименко выиграл конкурс полгода назад, сегодня комиссия утвердила результаты. Клименко – детектив НАБУ, известный расследованием дела заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.
Теперь комиссия должна обратиться в Офис генпрокурора, чтобы Клименко был назначен новым руководителем САП.