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РФ держит 3 носителя ракет "Калибр" в Черном море, еще 5 в Средиземном, - ВМС ВСУ

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калібр
РФ держит три носителя ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях.

Об этом сообщает пресс-центр Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В Черном море враг держит в готовности к нанесению ракетных ударов три носителя ракет "Калибр" и продолжает осуществлять контроль морских коммуникаций в Азовском море", - говорится в сообщении.

В ВМС уточнили, что в Средиземном море РФ держит пять носителей ракет "Калибр" и два ракетных крейсера, а в Азовском море - шесть кораблей и катеров.

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  • Стрелок
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    Щось кількість носіїв в Чорній калюжі поступово зменшується. До чого б це?
  • Лаур
    На хуторі "Дачному" на десять хат було дві сирени , потім поставили ще дві , після цієї новини поставлять ще три ...-"Головне як треба захистити людей.."
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