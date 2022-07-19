РФ держит 3 носителя ракет "Калибр" в Черном море, еще 5 в Средиземном, - ВМС ВСУ
2 69812
РФ держит три носителя ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях.
Об этом сообщает пресс-центр Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"В Черном море враг держит в готовности к нанесению ракетных ударов три носителя ракет "Калибр" и продолжает осуществлять контроль морских коммуникаций в Азовском море", - говорится в сообщении.
В ВМС уточнили, что в Средиземном море РФ держит пять носителей ракет "Калибр" и два ракетных крейсера, а в Азовском море - шесть кораблей и катеров.