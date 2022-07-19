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Путин сегодня встретится с президентами Ирана и Турции для обсуждения поставок украинского зерна

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путін
Во вторник, 19 июля, глава Кремля прибудет в Тегеран для переговоров с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Визит президента России Владимира Путина в Иран имеет целью улучшить связи с влиятельными странами в регионе. Во время своей заграничной поездки Путин планирует обсудить с главами двух государств неотложные проблемы, включая конфликт в Сирии и поддержку ООН предложений по возобновлению экспорта украинского зерна.

Читайте: У Эрдогана подтвердили встречу с Путиным в Иране 19 июля

Сообщается, что Путин стремится укрепить связи с Ираном, являющимся потенциальным военным и торговым партнером для РФ, а также встретиться с Эрдоганом. В последние недели российские официальные лица по крайней мере дважды посетили Иран, чтобы обсудить возможную передачу боевых беспилотников для российской армии.

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Топ комментарии

  • Oksana M
    Мабуть пора і Зеленському їхати кудись починати обговорювати варіанти поставок кацапського зерна голодуючим Африки....
  • Paul Foxen
    Україна як завжди всім до сраки, сидять ІГІЛ Талібан Кім Чен Ин і сомалійські пірати, і вирішують як україньске зерно вкрасти і довезти
  • botoks
    оо, уже Иран решает.
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