Украина вернула тела 45 павших защитников, - Минреинтеграции
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19 июля Украина вернула тела еще 45 украинских военных, погибших в бою с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.