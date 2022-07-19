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Установление мира возможно только после вывода вражеских войск и возврата захваченных территорий, - Ахметов

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Заключение мира с Россией возможно только на условиях Украины с выводом всех российских войск и возвратом контроля над захваченными территориями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал бизнесмен Ринат Ахметов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Война убивает людей, калечит их судьбы и уничтожает будущее. Я за установление мира на украинских условиях — выведение всех российских войск с территории Украины и возврат под контроль Украины всех наших территорий", — заявил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

"Важно осознать, что Украина борется и за свою, и за вашу свободу. Значит, это наша совместная борьба, которую мы обязаны выиграть", — добавил он.

В июне Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ с требованием привлечь страну-агрессора к ответственности за разрушенные украинские предприятия.

Ранее пресс-служба SCM сообщала, что с начала полномасштабной войны, предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и футбольный клуб Шахтёр направили на помощь Украине 2,7 млрд грн.

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    Зараз ввін говорить правильно, а що робив на початку війни в 2014 році. А відповідати доведеться все одно.
  • Airene Dgemes
    Сдав Донбасс, сдав Маріуполь, віддав все на разбомблення Путіну, не мав коштів закупити дальнобойне???? Повиводили всі свої багатства в офшоры, тепер с розумним виглядом в кочтюмчику дає інтерв'ю..... Як заробляти то вони тут господарі, як воювати то пацаны с сіл та містечок...... А люди дурні вірять... Тому зараз і війна.... Віддали свою державу на розграбування олігархам
  • Дмитрий Авдеев cfa9d99a
    Судя по тому, что решил строить новый меткомбинат в Болгарии, то он не особо верит в то, что говорит. Вернее, понимает, что это в обозримом будущем этого не будет, к сожалению.
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