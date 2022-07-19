Рада уволила Баканова с поста главы СБУ
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Верховная Рада Украины уволила Ивана Баканова с должности главы Службы Безопасности Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ. В зале его не было. Разбирательство было достаточно формальным", - отметил он.
"За" проголосовали - 265 нардепів.
По фракциям:
СН-203;
ЕС- 0;
Батькивщина - 11;
Платформа за жизнь и мир- 2;
За будущее - 12;
Голос - 0;
Доверие - 17;
Восстановление Украины - 11;
Внефракционные - 9.
Напомним, ранее Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.
В ОП заявили, что после отстранения президентом генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова речи об их увольнении пока не идет.
Позже Зеленский внес в Верховную раду законопроект об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.