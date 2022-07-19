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Рада уволила Баканова с поста главы СБУ

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Верховная Рада Украины уволила Ивана Баканова с должности главы Службы Безопасности Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ. В зале его не было. Разбирательство было достаточно формальным", - отметил он.

"За" проголосовали - 265 нардепів.

По фракциям:

СН-203;
ЕС- 0;
Батькивщина - 11;
Платформа за жизнь и мир- 2;
За будущее - 12;
Голос - 0;
Доверие - 17;
Восстановление Украины - 11;
Внефракционные - 9.

Напомним, ранее Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.

В ОП заявили, что после отстранения президентом генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова речи об их увольнении пока не идет.

Позже Зеленский внес в Верховную раду законопроект об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Читайте: Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    А вони за нього також не голосували. Для ЄС це був 0
  • Myko
    ЄС і Голос не голосували за його призначення, а також за всі призначення Боневтіка, тому й не голосують за їх звільнення.
  • Ан Мур
    Якщо проголосували "за" 265 всього, то з цієї інфи видно що склалася коаліція з слуг уродів наркомана , матьківщини, ЗаМайбахбені, Довіри і платформа за опезеже *****.
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