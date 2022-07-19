Рада назначила Жолнович на должность министра соцполитики
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал результаты голосования за кандидатуру Жолнович:
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"Слуга народа" - 209 голосов "за"
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"ЕС" - 0
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"Батькивщина" - 0
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Платформа "За жизнь и мир" - 15
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"За будущее" - 13
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"Голос" - 7
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"Доверие" - 17
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"Восстановление Украины" - 11
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Внефракционные - 10
Оксане Жолнович 43 года. С 2020 г. возглавляет департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента.
С 2019 по 2021 год была советницей министра социальной политики. Работала в сфере защиты лиц с инвалидностью.
Жолнович – доцент кафедры социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко.
С 2017 по 2019 год была помощницей ректора Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского. С 2009 по 2019 год входила в Совет адвокатов Львовской области.
Жолнович была членом политической партии "Сила Людей".От этой партии четыре раза баллотировалась в советы разных уровней. Ни разу не была избрана.
С 1996 по 2001 год училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "правоведение", квалификация "юрист". Там защитила кандидатскую диссертацию по теме "Система трудового права Украины".