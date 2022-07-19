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Рада назначила Жолнович на должность министра соцполитики

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оксана,жолнович
Оксана Жолнович заменит Марину Лазебную в должности министра социальной политики.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал результаты голосования за кандидатуру Жолнович:

  • "Слуга народа" - 209 голосов "за"

  • "ЕС" - 0

  • "Батькивщина" - 0

  • Платформа "За жизнь и мир" - 15

  • "За будущее" - 13

  • "Голос" - 7

  • "Доверие" - 17

  • "Восстановление Украины" - 11

  • Внефракционные - 10

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Оксане Жолнович 43 года. С 2020 г. возглавляет департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

С 2019 по 2021 год была советницей министра социальной политики. Работала в сфере защиты лиц с инвалидностью.

Жолнович – доцент кафедры социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко.

С 2017 по 2019 год была помощницей ректора Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского. С 2009 по 2019 год входила в Совет адвокатов Львовской области.

Жолнович была членом политической партии "Сила Людей".От этой партии четыре раза баллотировалась в советы разных уровней. Ни разу не была избрана.

С 1996 по 2001 год училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "правоведение", квалификация "юрист". Там защитила кандидатскую диссертацию по теме "Система трудового права Украины".

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Топ комментарии

  • Daro Doro
    чергова адвокатеса - рішала на посаді. За життя нічого практичного і путнього не робила тільки займалась казуїстикою маніпулюючи словами.
    Знаємо ми всі сьогодняшню адвокатську породу . Жодного чесного фахівця. Одні переговірники , рішали і кидали.
  • Валентина Саюн c856325a
    І здоров'я. Подивилась хто голосував. Без заборонених партій слуги не набирають голосів. Це знову фабрикація, бо як можуть зрадники голосування проводити
  • Володимир Д
    Може в мене настрій сьогодні такий, але це знущання. "З 2020 року очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента". Яка нах соціальна політика і охорона здоров'я? На Цензорі публікації допомогти в лікуванні поранених воїнів, тому таке міністерство або нахрін не треба, або коли оголошується збір на лікування дитини чи воїна, то потрібно проводити конфіскацію майна працівників міністерства на користь тих, хто потребує лікування у серйозних випадках.
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