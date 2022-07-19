ВР уволила Венедиктову с должности генпрокурора
Такое решение было принято сегодня на заседании парламента, информирует Цензор.НЕТ.
За это решение проголосовали 264 нардепа.
Больше всего голосов за отставку Венедиктовой дала фракция "Слуга народа" - 198.
Остальные фракции проголосовали так:
"Доверие" - 17 голосов "за"
"Платформа за жизнь и мир" - 14 голосов "за"
"Восстановление Украины" – 10 голосов "за"
"Батькивщина" - 10 голосов "за"
"За будущее" – 9 голосов "за"
Внефракционные – 6 голосов "за".
Не поддержали отставку генпрокурорки фракция "ЕС" и "Голос" в полном составе.
Напомним, президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объясняет это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.
Сама отстраненная генпрокурор говорит, что готова отчитаться перед Верховной Радой о своей работе, как это и предусматривает процедура увольнения.
Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но оно отказалось это сделать.
Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.