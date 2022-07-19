Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы, - мэр Гончаренко

Днем 19 июля армия РФ нанесла удар по центру Краматорска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Краматорского городского головы Александра Гончаренко.

"Удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели", – написал мэр.

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Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил в фейсбуке, что россияне ударили по центральной части Краматорска, предварительно, авиационными ракетами.

"В настоящее время известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском. В жилых этажах, оказавшихся в эпицентре удара, произошли пожары", - написал он.

Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям.







