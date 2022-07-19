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Колонны из примерно 1 тыс. оккупантов двигаются в сторону Запорожья, - Андрющенко

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рф
Несколько колонн с оккупантами, вероятно, военнослужащими срочной службы, ранее базировавшимися на границе Донецкой и Запорожской областей, двигаются в сторону линии фронта и областного центра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

"Русские военные - около 1 тыс. извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка, вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направлении Запорожья. Большинство личного состава военных - молодые до 23 лет, по словам - часть срочники", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Vadim Dumij
    Сжечь Химарсами к херам
  • Vladimir Vasilenko 3b525e06
    І шо опять пуста констатація факта а потім констатація за три час вони вже в запоріжжі і винни в цьому СБУ
  • Alex Alex 3b1a281f
    всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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