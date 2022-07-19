Оккупанты удерживают в "фильтрационных центрах" Мариуполя более 10 тысяч человек, - мэр Бойченко
Об этом на брифинге сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Фильтрационные центры" есть и в городе Мариуполь, и за пределами города, их четыре работало все это время. И они, к сожалению, взяли в плен более 10 тысяч местного населения", - сказал он.
По словам Бойченко, в плену находятся госслужащие, муниципальные работники, которых захватчики задержали и подвергают пыткам.
"Есть такая информация, что один из руководителей одного из городов близ Мариуполя не выдержал этой пытки и, к сожалению, погиб в тюрьме. Его взяли в плен, объявили приговор так называемого "суда ДНР"... И таких случаев очень много. Потому что там они (захватчики. - ред.) давят, чтобы пленные переходили на сторону "ДНР", РФ и работали на них. Люди не соглашаются", - отметил городской голова.
Он добавил, что в этих "фильтрационных центрах", тюрьмах, нет медицинского обслуживания, и если с человеком что-то случается, "там нет врачей, которые спасли бы жизнь, поэтому в тех тюрьмах уже много погибло наших мариупольцев".
По словам Бойченко, в одном из таких "фильтрационных центров" захватчики держат сейчас почти две тысячи мужчин.
"Мы понимаем, для чего они это делают. Они объявили, что где-то в сентябре будут раздавать эти бумажки, которые называются паспортами российской федерации. И это сразу билет на фронт", - заявил мэр.