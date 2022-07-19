Оккупанты удерживают в "фильтрационных центрах" Мариуполя более 10 тысяч человек, - мэр Бойченко

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе и ближних населенных пунктах действуют четыре "фильтрационных центра", где удерживается уже более 10 тысяч человек.

Об этом на брифинге сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фильтрационные центры" есть и в городе Мариуполь, и за пределами города, их четыре работало все это время. И они, к сожалению, взяли в плен более 10 тысяч местного населения", - сказал он.

По словам Бойченко, в плену находятся госслужащие, муниципальные работники, которых захватчики задержали и подвергают пыткам.

"Есть такая информация, что один из руководителей одного из городов близ Мариуполя не выдержал этой пытки и, к сожалению, погиб в тюрьме. Его взяли в плен, объявили приговор так называемого "суда ДНР"... И таких случаев очень много. Потому что там они (захватчики. - ред.) давят, чтобы пленные переходили на сторону "ДНР", РФ и работали на них. Люди не соглашаются", - отметил городской голова.

Он добавил, что в этих "фильтрационных центрах", тюрьмах, нет медицинского обслуживания, и если с человеком что-то случается, "там нет врачей, которые спасли бы жизнь, поэтому в тех тюрьмах уже много погибло наших мариупольцев".

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По словам Бойченко, в одном из таких "фильтрационных центров" захватчики держат сейчас почти две тысячи мужчин.

"Мы понимаем, для чего они это делают. Они объявили, что где-то в сентябре будут раздавать эти бумажки, которые называются паспортами российской федерации. И это сразу билет на фронт", - заявил мэр.