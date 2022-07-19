$100 будут платить за "сдачу" корректировщиков огня войск РФ на Николаевщине - ИНСТРУКЦИЯ

В Николаевской областной военной администрации обещают вознаграждение в $100 за помощь в разоблачении корректировщиков огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Предоставьте сведения на лиц, которые по вашему мнению корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им. Присылайте следующие сведения на электронный ящик - [email protected]



1. ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).



2. Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательств или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ.



3. ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств. После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации вы получите вознаграждение в размере 100$", - объяснили в областной администрации.

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