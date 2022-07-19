Каждые 10 лет в Украине будут проводить перепись населения, - законопроект
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной статистической деятельности" №5108 от 19.02.2021.
Цель этого законопроекта – обеспечить правовые условия для сбора объективной статистической информации о социально-демографическом состоянии населения. Такая информация будет использоваться для анализа эффективности проводимых государственных реформ, прогноза социально-экономического развития.
Как указано в тексте документа, в программу Переписи населения в обязательном порядке включаются вопросы, относящиеся к таким направлениям, как: состав семьи и семейное положение; пол; возраст; дата и место рождения; этническое происхождение; языковые признаки; гражданство; уровень образования; наличие источников средств к существованию и занятости; миграционная активность; жилищные условия.
Перечень направлений программы переписи населения может быть расширен по решению Кабинета Министров Украины. Также там отмечается, что перепись населения проводится не реже одного раза в 10 лет, а основанием для его проведения является решение Кабмина, которое принимается не позднее чем за три года до его начала.