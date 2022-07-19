Новости

Каждые 10 лет в Украине будут проводить перепись населения, - законопроект

2 22727
перепис,населення
19 июля 237 народных депутатов поддержали законопроект о проведении переписи населения в Украине не реже одного раза в 10 лет.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной статистической деятельности" №5108 от 19.02.2021.

Цель этого законопроекта – обеспечить правовые условия для сбора объективной статистической информации о социально-демографическом состоянии населения. Такая информация будет использоваться для анализа эффективности проводимых государственных реформ, прогноза социально-экономического развития.

Читайте: Верховная Рада и Сенат Франции подписали соглашение о парламентском сотрудничестве

Как указано в тексте документа, в программу Переписи населения в обязательном порядке включаются вопросы, относящиеся к таким направлениям, как: состав семьи и семейное положение; пол; возраст; дата и место рождения; этническое происхождение; языковые признаки; гражданство; уровень образования; наличие источников средств к существованию и занятости; миграционная активность; жилищные условия.

Перечень направлений программы переписи населения может быть расширен по решению Кабинета Министров Украины. Также там отмечается, что перепись населения проводится не реже одного раза в 10 лет, а основанием для его проведения является решение Кабмина, которое принимается не позднее чем за три года до его начала.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Roman Skripnik
    Зачем при современных технологиях это делать? Есть данные ЗАГСов о количестве выданных свидетельств о рождении, есть погранслужба, которая знает кто вьехал и выехал. Просто сесть и арифметически все пересчитать.
  • Senator S 01a656ec
    По данным переписи населения рабZeи в 2021году Шариковых всего 78 мильонов...а брехали что 145 миллионов Шарико-Швонлеровых быть такого не может...бабы рюZkие перестали рожать...
    татары Дагестаны имеют по 8 детей...на мацковии Ноль целых 6 десятых...
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Щоб не приписували ні в РАГСі, ні на кордоні, ні в Пенсійному Фонді, ні де інде. Бо після їхніх рахувань виявиться, що в Україні людей більше ніж на росії.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости