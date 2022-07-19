"ВКонтакте" удаляет профили пленных российских военных, - СМИ

Профили попавших в плен российских военных исчезают из социальной сети "ВКонтакте".

Об этом пишет российское издание "Сота", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты издания проанализировали более сотни публикаций о взятии в плен россиян. Они смогли найти только 40 профилей пленников в соцсетях и обнаружить, что еще 15 профилей были удалены.

Об исчезновении профилей сообщили волонтеры, занимающиеся поиском пленных.

Журналисты привели пример одного из удалённых профилей. Ссылка на него появилась 24 февраля в одном из украинских пабликов, где указывалось, что владелец находится в плену. В тот же день страница была удалена. Сам военнослужащий не мог этого сделать, поскольку находился в плену без доступа к телефону.

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Аналогичная ситуация была и с несколькими пленниками, с которыми делал интервью украинский блогер Владимир Золкин. После публикации интервью их профили удалялись.

"Сота" отмечает, что до конца неизвестно, по какому принципу в "ВКонтакте" блокируют аккаунты военнопленных - из-за шумихи после того, как публикуют сведения о взятиии в плен, или после того, как пленного официально заносят в реестр военнопленных, который ведет минобороны РФ.

В издании отметили, что российские контрактники при поступлении на службу заполняют анкеты, где нужно указать аккаунты в соцсетях. До войны эти анкеты обновляли и актуализировали.

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Журналисты считают, что версия об удалении близкими учетных записей пленных не выдерживает критики, поскольку на украинских видео они сами соглашаются на запись своих разговоров с мужьями или сыновьями. Также нет смысла удалять учетные записи россиян и украинским военнослужащим, которые наоборот публикуют на них ссылки.

"Следовательно, можно предположить, что речь идет либо о действиях соцсети, либо о действиях командования, которое заранее получает доступ к страницам подчиненных", - подытожило издание.