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Украина получит от США грант в размере 4,5 млрд долларов, - Шмыгаль

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шмигаль
Кабинет Министров Украины одобрил привлечение очередного гранта от США в размере $4,5 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабмин одобрит привлечение очередного гранта от США в размере 4,5 млрд долларов", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По словам премьера, это наглядная демонстрация того, что союзники продолжают помогать Украине приближать победу.

Шмыгаль сообщил, что средства поступят через фонд, созданный Всемирным банком.

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Топ комментарии

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..тут треба було б уточнення: чи Україна отримає бабло на існування чи Ко Зе Ностра "на асфальт"?
  • Крэйда Гібсон
    нам нада не милиардов, а трильйонов, а лучше еще больше, не помню как та цыфра называется, да щморгаль?
  • Герхард
    Скільки з цих грошей вже собі запланував Єрмак?
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