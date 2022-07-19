Украина получит от США грант в размере 4,5 млрд долларов, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение очередного гранта от США в размере $4,5 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабмин одобрит привлечение очередного гранта от США в размере 4,5 млрд долларов", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По словам премьера, это наглядная демонстрация того, что союзники продолжают помогать Украине приближать победу.

Шмыгаль сообщил, что средства поступят через фонд, созданный Всемирным банком.

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