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Выход SCM из медиабизнеса обусловлен дискриминационным законом об олигархах, — Ахметов

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ахметов
Единственная причина выхода компании SCM из медиабизнеса произошла в силу дискриминационного закона об олигархах, сообщил владелец компании Ринат Ахметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это решение вызвано только одним — введением в силу дискриминационного закона об олигархах. Это вынужденное, тяжелое решение, которое я принял с болью в сердце. Мы начали развивать медиабизнес в 2000 году, инвестировав в медиахолдинг более 1,5 млрд долларов . Каналы "Украина" и "Украина 24" - безусловные лидеры украинского телевещания", - сообщил Ахметов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Бизнесмен подчеркнул, что после начала полномасштабной российской войны против Украины и из-за короткого 6-месячного срока продажи, определенного законом, продать этот крупный медиабизнес на рыночных условиях невозможно.

"Закон, который начал действовать и не был отменен, требовал от меня избавиться от медиаактивов. Поэтому я вынужден отказаться от всех лицензий на вещание и передать их государству, а также оставить электронные и печатные СМИ. Что касается развития медиа в Польше и других странах" - это решение на данном этапе не принято", - отметил бизнесмен.

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Напомним, в SCM объявили о выходе из медиабизнеса 11 июля. "Медиа Группа Украина" вернула государству все лицензии на вещание и издание печатных СМИ. По личной инициативе Ахметова, все сотрудники медиагруппы получают беспрецедентное для украинского медиарынка выходное пособие – от 3 до 12 "довоенных" месячных окладов.

Топ комментарии

  • Dandi Crocodile de026d33
    Якби у цього бандита у Донецьку інші бандити не забрали колись вкрадене за часів Кучми у держави майно, то усе б його влаштовувало. Платив би податки Пушиліну і сидів щуром у Лондоні.
  • Крэйда Гібсон
    Ахметов мне напоминает кадырова. Из говна стал королем. Тот так же само под крылом Басаева, как эта ***** под крыло Алика грека сидело и заглядывало авторитетам в рот. НУ а потом, президент кучма подсобил, бо это его сын, а дырку на трон возвело *****...
  • Юля Пасічна
    Повідомлення перекладав мабуть сам Ахметов.

    рішення визвано (викликано)
    Канали "Україна" і "Україна 24" - безмовні (воістину - раніше були безумовними, а стали безмовними)
    Бізнесмен підчеркнув (підкреслив)
    вимагав від мене лишитися (позбавитися)
    відмовитися від усіх ліцензій на речі та передати їх державі (виявляється, речі треба ліцензувати?)
    Касательно (стосовно)
    Напомнім (ну це вже вопше!)
    всі ліцензії на видання та видання (не коментую)
    безпрецедентне для українського медіа-ринку вихідне пособіє (а це - вишенька на тіртику!)

    Що сказати: БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ за безграмотністю допис!
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