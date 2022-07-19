Зеленский обсудил с Дудой оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили оборонную поддержку со стороны Польши и союзников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в твиттере.

"Поддерживаю непрерывный диалог с Анджеем Дудой. Проинформировал президента Польши об актуальном положении дел на поле боя. Обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников и скоординировали наши шаги по противодействию российской агрессии", - заявил Зеленский.

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