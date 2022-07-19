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Планируем закрыть Николаев на несколько дней: пойдем по домам и отработаем корректировщиков огня, - Ким

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миколаїв
С целью усиления борьбы с коллаборантами Николаев в рамках комендантского часа на несколько дней планируют закрыть, чтобы "отработать" таких изменников.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть люди, которые или отчаялись, или решили заработать, не думая о последствиях. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы. Когда указывают врагу места расположения военных. Мы хотим это пресечь на корню: есть идеи по комендантскому часу, планируем отработки. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем таких людей", - сказал Ким.

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Топ комментарии

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Питання в тому, що навіщо попереджувати про це завчасно.
  • Джав Елин 3c433d7d
    Ким окончательно сбрендил. Будут стучать и спрашивать
    - Вы не корректировщик?
  • V Vv 00263b4f
    Хтось тут розуміє сенс таких попереджень коригувальникам?
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