Украинские школы, которые не пройдут проверку спасателей и полиции, для учащихся не откроются, - ГСЧС

В Украине проверят все школы перед началом нового учебного года на предмет соответствия требованиям безопасности. В тех учебных учереждениях, где не подготовлены бомбоубежища и укрытия со всем необходимым, обучение в офлайн-формате не начнется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По словам представителя Министерства внутренних дел Елены Матвеевой, на сегодняшнем брифинге решение о начале и форме обучения будет приниматься отдельно в каждом регионе или даже в каждом учебном учереждении.

Да, сейчас идет изучение ситуации на местах и, в зависимости от уровня безопасности, будет приниматься решение о дистанционном или очном обучении.

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В преддверии учебного года с 1 сентября представители ГСЧС и полиции проверят все учебные учереждения на наличие и готовность бомбоубежищ, а также вместе с педагогами проведут ряд профилактических мероприятий.

"Проектом МВД "Безопасная образовательная среда в условиях войны" предусмотрено, что службы МВД посетят все учебные учереждения. Мы рассматриваем это как составляющую обучения наших деток с точки зрения знания ими базовых требований безопасности жизнедеятельности в условиях военного положения", - рассказала Матвеева.

Представитель МВД добавила также, что будут внесены необходимые изменения в содержание учебных программ для 6-11 классов.

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"В частности, к предмету "Защита Украины" будет добавлен отдельный блок, который будет относиться к противоминной деятельности", - рассказала она.

Также планируют разработать "Азбуку по безопасности для школьника средней школы" и соответствующее мобильное приложение. Это нужно для того, чтобы каждый ребенок знал, как себя вести в разных опасных ситуациях.

"Кроме того, в рамках проекта планируется размещение в каждой школе информационных стендов, на которых в яркой и доступной форме будут изложены основные правила поведения детей в условиях военного положения. Этот проект будет реализован в сотрудничестве с Министерством образования и науки", - подчеркнула Матвеева.

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