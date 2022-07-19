В Мелитополе российские оккупанты начали активную подготовку к "референдуму": перекрывают микрорайоны и проводят тотальную перепись, - мэр Федоров

В Мелитополе оккупационные власти ускоренными темпами начали подготовку к проведению "референдума", проводится тотальная "перепись населения".

Об этом в эфире телеканала "Фридом" рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Рашисты ускоряются в вопросах подготовки к проведению референдума. Они перекрывают микрорайоны на въезд и выезд, поквартирно по домам проводят тотальную перепись, которая сопровождается обысками в том случае, если выясняется что кто-то из родственников, родных и близких имеет причастность к ВСУ, АТОшники, служили с 2014 года. Проводится тотальная перепись, количество детей, недвижимость и все остальное. Все свободные квартиры занимаются солдатами", - сказал он.

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