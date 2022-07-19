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Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой

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Президент Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности Генерального прокурора.

Соответствующий указ №518/2022 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - отмечается в документе.

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Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Таки підписувати призначення голови САП тепер нікому?
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    Верховне дуже поспішає, щоб Венедіктова не встигла підписати нового прокурора САП, який міг би взяти за сраку усю квартальску шваль та Козиря з Бєнєй-джокером.. фуххх - встиг... ніхто й не помітив такої простої багато-хо-дівочки Зеленської ....
    зелені аніматори - ну, як діти... щоправда з дорослими сірниками та вибухівкою
  • Чайка Київ
    ВАЗеленський несе особисту відповідальність за саботаж з призначенням прокурора САП.
    А бенЯдіктовій вже запропонували безпеку та недоторканість за мовчання.
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