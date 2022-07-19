Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой

Президент Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности Генерального прокурора.

Соответствующий указ №518/2022 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - отмечается в документе.

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Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалось это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.