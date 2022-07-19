Для эффективного сдерживания врага Украине нужно 50 систем HIMARS, для контрнаступления - по меньшей мере 100, - Резников
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Эти системы позволили нам уничтожить около 30 командных пунктов и складов боеприпасов, когда мы начали использовать только 8 систем HIMARS. Насколько, я знаю, у нас их будет больше. Это значительно замедлило российское наступление и резко уменьшило интенсивность их артиллерийских обстрелов. Так что это того стоит. Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и M270. Чтобы эффективно сдерживать врага, нам надо по крайней мере 50 таких систем, учитывая то, что наш фронт - почти 2500 км, это расстояние между Барселоной и Варшавой", - сказал Резников.
По его мнению, для эффективного контрнаступления Украине понадобится не менее 100 таких систем, "которые смогут изменить правила игры на поле боя".
Министр добавил, что Украине требуются ракетные системы дальностью более 100-150 км.
"Системы большой дальности позволили бы нам полностью разрушить логистику и быстро отрезать российских военных от их поддержки", - отметил Резников.