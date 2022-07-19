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Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю, - Резников

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резніков
Вооруженные силы Украины освободили более 1 тыс городов и сел, нужно освободить от РФ еще более 2500 населенных пунктов.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже освободили более 1 тыс городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам надо освободить еще более 2 тыс 500 маленьких сел и городов. Россию определенно можно победить. Украина уже показала, как это может быть сделано, и теперь все зависит от меры, до которой свободный мир готов поддерживать нас. Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что РФ будет открыта для серьезного разговора с Украиной только после того, как ей будет нанесено поражение.

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Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    Коли Єрмак буде у в'язниці тоді отримаємр зброю.
  • mrSmith
    Ви вже послали з єрмаком ***** і США і Європу.
    Тепер можеш на пару з членограєм відео знімати і розповідати скільки і чого потрібно!
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    приберіть цього дибіла з інформаційного простору...

    Якщо міністр оборони починає з слова "Якщо ми отримаємою...." на шостому місяці війни... то він повний дибіл
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