Украина и ЕС подписали меморандум о транше на €1 миллиард

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во вторник подписал меморандум о взаимопонимании по выделению Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом Домбровскис написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Подписываю Меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи как экстренное финансирование. Она будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины", - отметил Домбровскис.

Он добавил, что у Украины экономика в состоянии войны. Следовательно, ЕС будет помогать Киеву.

Как известно, Евросовет принял решение о выделении миллиарда евро для Украины и будет продолжать работать в направлении предоставления оставшейся из 9 миллиардов евро согласованной на уровне ЕС макрофинансовой помощи.

Также читайте: Импорт углеводородов из РФ нужно прекратить, иначе одной рукой мы поддерживаем Украину, а другой – финансируем продолжение войны Путина, – вице-президент Домбровскис