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Антоновский мост в Херсоне поврежден, но пока пригоден к эксплуатации, - облсовет

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міст,антонівський
Антоновский мост в Херсоне поврежден, но пока он остался пригодным к эксплуатации.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Антоновский мост был поврежден, но остался пригоден к эксплуатации (пока)", - написал он.

Подробности узнаем в официальных комментариях от ВСУ, подчеркнул Соболевский.

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Издание отмечает, что ранее местные СМИ и телеграмм-каналы сообщили о взрыве в районе Антоновского моста. Антоновский мост – это главный мост через реку Днепр, соединяющий Херсон с остальной областью.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    розбивайте всі мости якнайшвидше та ізолюйте правобережну групіровку орків - мінімум 15 тис. !
    не дайте втекти як з-під Києва !!!!!!!!!!!!!

    .
  • Андрюха71
    Пристрілка вдала 👍
  • alexandr shamov
    Тю, это фору длали цапорылым... Не свалят, мост будет разрушен , а в котле до 20 000 пынезагарбникiв, по которым будут тренироваться все , кому не лень, даже из самопалов.
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