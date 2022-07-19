Режим прекращения огня с РФ может быть только в случае понятной архитектуры безопасности для Украины, - Резников

Режим прекращения огня с Россией может быть, если только будет понятна архитектура безопасности для Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что Москва будет использовать идею прекращения огня только для освежения своих вооруженных сил и продолжения их продвижения по нашей стране. Режим прекращения огня может быть использован только, если будет понятная архитектура безопасности для Украины, и мы будем сидеть за одним столом с нашими партнерами на нашей стороне", - сказал Резников.

Чиновник подчеркнул, что украинцы не согласятся платить территорией за режим прекращения огня.

"Я уверен, что народ Украины не согласится платить нашей территорией за режим прекращения огня, потому что у нас был так называемый режим прекращения огня два года, один год назад в зоне специальной операции, но это не сработало. Некоторые партнеры хотят сказать нам, что эскалации надо избежать, но я уверен, что это не сработает, и мы не будем платить эту цену, чтобы "сохранить лицо Кремля", - отметил Резников.

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