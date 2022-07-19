Новости

При штурме Северодонецка и Лисичанска оккупанты потеряли около 11 тыс. солдат, - Резников

12 49832
сєверодонецьк
Украинские военные уничтожили около 11 тысяч оккупантов во время битв за Лисичанск и Северодонецк Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в ходе дискуссии, организованной Аtlantic Council.

"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибло около 10-11 тысяч оккупантов", - рассказал министр.

По словам Резникова, украинскими военными было уничтожено около 2 тысяч солдат так называемой "ЛНР" и около 8-9 тысяч военнослужащих ВС РФ.

При этом он добавил, что более 20 тысяч вражеских солдат получили ранения. Из них около 6,5 тысяч - тяжелые травмы с дальнейшей ампутацией конечностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колонны из примерно 1 тыс. оккупантов двигаются в сторону Запорожья, - Андрющенко

Топ комментарии

  • акаб акабіч
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Резников постоянно использует цифры с потолка, зная что никто с него не спросит.
  • Garry Grant
    Тобто ЗСУ закривають іпотеку кацапам? Непоганий бізнес-план.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости