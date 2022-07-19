ВСУ сбили вражеский самолет Су-35 под Новой Каховкой, - Воздушные силы. ВИДЕО
45 93361
Вооруженные силы Украины вечером 19 июля сбили вражеский самолет Су-35 под Новой Каховкой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных сил ВСУ.
В сообщении отмечается: "Около 20:00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35.
Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВС Украины.
Есть визуальное подтверждение сбития самолета, пилот катапультировался.
Кроме того, за текущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбито 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.