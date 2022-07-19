Руководство партии отстранило Тищенко от должности главы Закарпатской организации "Слуги народа"

Глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк с 19 июля своим распоряжением досрочно прекратила полномочия главы Закарпатской областной организации политсилы Николая Тищенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Слуги народа". Это распоряжение принято согласно уставу партии и согласовано с главой политсовета Давидом Арахамией.

"Сегодня в условиях полномасштабной войны с Россией партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", - отметила Шуляк.

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По ее словам, от региональных организаций сегодня зависит эффективность выполнения задач, которые перед партией ставит президент и украинское общество.

В то же время Шуляк назначила Виктора Микиту временным исполняющим обязанности председателя областной организации. Согласно распоряжению, он обязан в срок до 19 октября обеспечить проведение собрания (конференции) Закарпатской областной организации "Слуги народа" для решения вопроса по избранию ее руководителя.

Микита в этот период официально уполномочен представлять интересы Закарпатской областной организации в структурах юстиции для осуществления государственной регистрации изменений в сведения об организации.

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Ранее народный депутат Марьяна Безуглая подала заявление на имя руководителей партии и фракции "Слуга народа" с призывом исключить из их состава Николая Тищенко.

Как сообщалось, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №635/2021 о назначении Виктора Микиты главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Микита – полковник Службы безопасности Украины. До назначения главой ОГА работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области.

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