"Слуга народа" Безуглая: Бутусов раскритиковал мои визиты на фронт, потому что военные ограничили ему доступ к локациям

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безугла прокомментировала критику по поводу ее вмешательства в военные дела.

Об этом она рассказала в интервью Громадському, передает Цензор.НЕТ

"Безуглая пояснила, что посещает фронт потому, что находится в комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки: "Мой подкомитет — это все, что касается евроатлантической интеграции и адаптации к стандартам НАТО. Мне важно понимать, готовы ли наши подразделения, снаряжены ли они, доходит ли до тактического уровня и материально-техническая помощь, которую мы получаем; знать, как она используется, какой фидбек от использования, какое медицинское обеспечение, какое питание, какие вопросы у военных. Во время общения во взводе или роте я могу понять эмоции, впечатления военных, услышать их вопросы, а на уровне командования бригады или выше уже идеи, которые можно собрать от командующих относительно того, что из законодательства работает, а что не работает, что надо улучшить".

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Отвечая на вопрос, почему именно ее визиты на восток вызвали критику, нардеп ответила: "Пожалуй, потому, что я там была дольше всего. Мы подготовили большой пакет изменений в законодательство о работе Министерства обороны, роли главнокомандующего и министра обороны в процессе принятия решений, оборонного планирования, применения и генерации войск.

Но чтобы подготовить его должным образом, мне нужно видеть на месте, что и как работает. И, конечно, могут возникать (и возникают) конфликтные ситуации. Бывает, что некоторые подразделения отправляются в зону ответственности недостаточно подготовленными. Я поднимаю этот вопрос, и это может вызывать негатив даже у кого-то из представителей высшего офицерского состава - у генерала, например.

Также я связываю это с тем, что военные ограничили Юрию Бутусову доступ к определенным локациям после того, как он опубликовал видео про мост в Северодонецке и россияне поблагодарили за корректировку огня. А потом уже опубликовали мое фото, где я сижу в военной форме с мобильным телефоном и записной книжкой. Невероятное фото! Я же не стою над картой, не указываю, куда бить (смеется – ред.). В общем, это все было синхронизировано. Я считаю это атакой".

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Отвечая на вопрос, что такие же замечания по поводу вмешательства нардепа в военные дела вместе с журналистами в интервью hromadske высказал и председатель Луганской ОВА Гайдай, Безуглая отметила: "Я не пытаюсь руководить военными и не знаю, как прокомментировать это. Кроме того, это просто продолжение того, что было опубликовано журналистами и по какой-то причине подхвачено руководителем областной военной администрации, что никак не делает ему чести. Так же, как и заказные материалы, которые распространялись обо мне, где о Николае Тищенко писали, что он якобы нашел свое место и помогает без огласки и гламура. Там были те же фразы, что и в заявлении Бутусова и Янины".

Ранее журналистка Янина Соколова сообщила, что "слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию. Информацию о пребывании Безуглой в штабе подтвердил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он называет досадным то, что на определенные участки фронта направили "комиссаров". Те же замечания в интервью hromadske повторил и глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.