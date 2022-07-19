Обещанные Макроном дополнительные 6 САУ Caesar уже направляются в Украину, - глава МИД Франции Колонна
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Шесть дополнительных французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, которые обещал ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, уже направляются в Украину.
Об этом заявила министер иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Франция уже передала Украине 12 артиллерийских установок Caesar. Когда именно поступят еще 6 установок, министер не отметила.