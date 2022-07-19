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Обещанные Макроном дополнительные 6 САУ Caesar уже направляются в Украину, - глава МИД Франции Колонна

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Шесть дополнительных французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, которые обещал ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, уже направляются в Украину.

Об этом заявила министер иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Франция уже передала Украине 12 артиллерийских установок Caesar. Когда именно поступят еще 6 установок, министер не отметила.

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Топ комментарии

  • Валдис Унар
    Из 72 ед.,состоящих на вооружении,передать 18 ед Украине - поступок. Слава Франции!).
  • Paul Foxen
    А це жабенятко не так вже й погане як здається спочатку. Це жабенятко й з газом вже обсірало парашу..

    А шольц продовжує валяти шольца
  • whywhy
    Макрон говорит одно, а делает дело. А шольц говорил что лев толстой а на деле *** простой
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