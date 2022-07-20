Кулеба о переговорах по разблокированию украинских портов: Мы на очень продвинутой стадии

Переговоры об открытии коридоров для вывоза зерна из украинских портов находятся "на очень продвинутой стадии", но могут сорваться в любой момент.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В дипломатии есть такое правило: ничто не согласовано, если все не согласовано. Всё может сорваться в любой момент. Но действительно, на сегодняшний день мы на очень продвинутой стадии и надеемся, что россия поведет себя ответственно и подпишется под теми обязательствами, которые предусмотрены проектом", – сказал министр.

Кулеба проинформировал, что переговоры сложные и ведутся на очень серьезной вертикали от Генсека ООН до отрабатывающих детали технических экспертов.

"Есть конкретное, четкое поручение президента: все детали должны быть отработаны таким образом, чтобы устранить любую угрозу Украине с моря, и все это очень сложно", – отметил глава МИД.

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Напомним, 13 июля российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники переговоров в Стамбуле договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна морским путем, а соответствующее соглашение будет подписано на следующей неделе.